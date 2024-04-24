Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine otomobille gelen H.S'ye defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak Y.S'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık Y.S. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı Y.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu
        Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu
        ABD'de hayatını kaybeden fenomenin ailesi cinayet şüphesiyle hukuk mücadele...
        ABD'de hayatını kaybeden fenomenin ailesi cinayet şüphesiyle hukuk mücadele...
        Adana'da kazada ölen anneden sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumu iyiye...
        Adana'da kazada ölen anneden sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumu iyiye...
        Kazada ölen annesinden sezaryenle alınan bebek, hayati tehlikeyi atlattı
        Kazada ölen annesinden sezaryenle alınan bebek, hayati tehlikeyi atlattı
        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis