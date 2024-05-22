Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisini arama çalışması başlatıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.
Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde dün sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri bugün öğle saatlerine kadar yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine yöreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de olmak üzere jandarma güçleri yönlendirildi. Ekipler, dedektör köpeklerle arama çalışması yaptı.
Süzgün'ü arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.
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