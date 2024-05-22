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        Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisini arama çalışması başlatıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:38
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        Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisini arama çalışması başlatıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.

        Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde dün sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri bugün öğle saatlerine kadar yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

        Durumun bildirilmesi üzerine yöreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de olmak üzere jandarma güçleri yönlendirildi. Ekipler, dedektör köpeklerle arama çalışması yaptı.

        ​​​​​​​Süzgün'ü arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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