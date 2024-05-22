Adana'da hastalar bahçe terapisi kapsamında ektikleri ürünleri topladı

Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, iş ve uğraş terapisi kapsamında ektikleri ürünleri topladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hastalar için "Açık Alan Terapi Ünitesi" oluşturuldu.

Oluşturulan ünitede hastalar, iş ve uğraş terapisi kapsamında ekimini yaptıkları domates, salatalık, fasulye, kabak, patlıcan gibi ürünleri topladı.