Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çöp konteynerlerinin ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımı başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.
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