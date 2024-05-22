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        Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:19
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        Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çöp konteynerlerinin ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımı başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.

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