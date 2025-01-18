Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız." dedi.

        Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde, dünya lideriyle çalıştıklarını söyledi.

        Partide bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Kandemir, şöyle konuştu:

        "Adana'da bir devir teslim yapacağız. Bayrağı hakkıyla taşıyan, mücadele eden Ozan (Gülaçtı) Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kendisini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi yeni bir rüzgar var, büyük bir heyecanla bayrağı tanıdığınız, bildiğiniz bir ağabeyimiz devralacak. Tamer (Dağlı) Başkanıma şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Adana'nın bu yiğit evladı, Kozan'ın yiğit çocuğu Adana'da bir başka hava estirecek."

        Kandemir, kongrede yeni başlangıç yapılacağını vurgulayarak, "İnşallah Adana'da estireceğiniz, Çukurova'nın bu güzel rüzgarı Türkiye'yi ısıtacak, Türkiye'ye bahar getirecek." dedi.

        AK Parti'nin 23 Şubat'ta 8. Büyük Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız. İşte bugün hem içeride hem dışarıda Adana yüreğiyle, heyecanıyla, muhabbetiyle bizi karşıladı. Size şükranlarımızı sunuyoruz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. 'Hamdolsun Tayyip Erdoğan var, AK Parti var' diyen herkese bir mesaj göndereceksiniz. Buna inanıyorum."

        - Gülaçtı ve Dağlı'nın konuşmaları

        AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı da Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca milletin değil, aynı zamanda gönüllere dokun bir dava adamı olduğunu ifade etti.

        Onun kararlılığı, vizyonu ve millet aşkıyla çıktığı bu yolculuğun, kendilerine her zaman rehber olduğunu vurgulayan Gülaçtı, "Mazlumların sesi, milletimizin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız yalnızca bugüne değil, geleceğe de ışık tutan eserlerle Türkiye'yi bir dünya markası haline getirmiştir. Bizlere düşen ise onun liderliğinde bu davayı daha da yukarıya taşımaktadır." dedi.

        Gülaçtı, bu kutlu davaya, partisine hizmet etmekten her zaman onur ve şeref duyduğunu dile getirerek bayrağı devralacak Tamer Dağlı'ya başarılar diledi.

        AK Parti İl Kongresi'nde tek aday olan Tamer Dağlı da kongrenin herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Söz veriyoruz ve diyoruz ki; Adanalıların tamamının gönlüne girmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Türkiye'de sayıları 3 bin civarında! Burdur'da görüldü
        Türkiye'de sayıları 3 bin civarında! Burdur'da görüldü
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aladağ'daki öğrenciler Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı gezdi
        Aladağ'daki öğrenciler Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı gezdi
        Adana'da tefecilik ve kumar operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik ve kumar operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Adana'da 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Adana'da 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları başladı
        Adana'da 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları başladı