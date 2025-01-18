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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:29
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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