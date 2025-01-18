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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:15
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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 01 ZY 115 plakalı otomobil, Güneri Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.E'nin kullandığı 01 UD 377 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince ​​​​​​​Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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