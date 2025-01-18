Aladağ'daki öğrenciler Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı gezdi

Öğrenciler, fuarın ardından Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı'nı ziyaret etti.

Öğretmenlerin eşlik ettiği 16 öğrenci, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen fuarı gezdi.

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