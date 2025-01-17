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        Adana'da 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları başladı

        Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, 14 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:36
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        Adana'da 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları başladı
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        Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, 14 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda organizasyonun açılışında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, turnuvanın Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sporculara başarı dileğinde bulundu.

        Yarışmaların centilmence geçmesini temenni eden Köşger, "En iyi olanın kazanmasını diliyorum." dedi.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı da organizasyona katılımın bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vakıf olarak Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları spor kulüpleri aracılığıyla sporun birleştirici gücüne inanarak gençlerin fiziksel, ruhsal, sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Kayabaşı, "Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcularımızla bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunun göstergesidir. Amacımız milli ve manevi değerlerle donatılmış gençler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de bu yıl 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Şampiyonası'nı İstanbul'da TÜGVA ile birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

        Üç gün sürecek organizasyonda minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Suriye, Rusya ve Bosna Hersek'ten 2 bin 500 sporcu mücadele edecek.

        AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da açılış törenine katıldı.

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