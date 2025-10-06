Adana'da 10 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde 10 kilo 230 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.
Adreste 10 kilo 230 gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
