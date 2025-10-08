Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da polis ve sağlık ekibine saldıran şizofreni hastası silahla bacağından vuruldu

        Adana'da kendisini hastaneye götürmek için evine gelen sağlık ve polis ekibine taş ve bıçakla saldıran şizofreni hastası silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:40
        Adana'da polis ve sağlık ekibine saldıran şizofreni hastası silahla bacağından vuruldu
        Alınan bilgiye göre, polis ve sağlık ekibi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D'yi (37) mahkeme kararıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürmek için merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Polis ve sağlık ekibi eve girdikleri sırada E.D'nin taşlı saldırısına uğradı.

        Bunun üzerine adrese özel harekat ekibi sevk edildi.

        Özel harekat ekibi, elindeki iki bıçakla kendilerine saldırmaya çalışan E.D'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

        Etkisiz hale getirilen E.D, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Öte yandan olay anı polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

