        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:12
        Adana'da iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen seyir halindeki ciple otomobil çarpıştı.

        Kazanın ardından araçlar bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

