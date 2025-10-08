Adana'da iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen seyir halindeki ciple otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından araçlar bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
