Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan E.A'nın (38) dolandırıcılık suçlarından hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 312 bin lira para cezasının bulunduğunu tespit etti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

