Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan E.A'nın (38) dolandırıcılık suçlarından hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 312 bin lira para cezasının bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.