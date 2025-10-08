Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:52
        Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

        Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan E.A'nın (38) dolandırıcılık suçlarından hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 312 bin lira para cezasının bulunduğunu tespit etti.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

