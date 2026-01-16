Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken öldüren sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün, kavgaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 sanığa ise 6 ay ile 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken öldüren sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün, kavgaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 sanığa ise 6 ay ile 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.


        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Zidan Gündüz'ün kardeşi tutuksuz M. Gündüz ile diğer tutuksuz sanıklar M.H, H.G ve M.G ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Gülbahçesi Mahallesi'nde, Zidan Gündüz'ün motosikletiyle süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle A.T. ile aralarında kavga çıktığını belirtti.

        Kavga sırasında Zidan Gündüz'ün tabancayla havaya ateş ettiğini anlatan savcı, olayı gören M. Gündüz'ün, H.G'den temin ettiği tabancayla A.T'ye ateş açtığını ifade etti.

        Savcı, olayda Zidan Gündüz'ün başından vurularak hayatını kaybettiğini, M.H'nin de tabancayla M. Gündüz'e doğru ateş ettiğini belirtti.

        Olayda M. Gündüz tarafından kullanılan tabancanın M.G. tarafından saklandığını anlatan savcı, M. Gündüz'ün "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar, M.H'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar, H.G'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar, M.G'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık M. Gündüz, savunmasında, ağabeyinin M.H. ve A.T. ile kavgasının son bulması için havaya doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Ağabeyim öleceğine keşke ben ölseydim. Çok pişmanım. Hayatımda ilk kez silah kullanmıştım. Olay sonrası polise bizzat teslim oldum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M. Gündüz'ü "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan toplamda 33 yıl 11 ay 15 gün, M.H'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay, M.G'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay, H.G'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        - Olay ve dava süreci

        Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada Zidan Gündüz hayatını kaybetmiş, A.T. yaralanmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay nedeniyle maktulün kardeşi M. Gündüz ile M.H. ve H.G'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Zanlı H.G. ise 8 Eylül 2021'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Savcılık, teşhisli görüntü izleme tutanakları ve tanık beyanlarını da dikkate alarak eylemleri nedeniyle hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil elde edilen şüpheli M.G'yi de soruşturma kapsamına dahil etmişti. Böylelikle sanık sayısı 4'e yükselmişti. Sanıklar, 17 Mayıs 2023 yılında ara celsede Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı (3)
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı (3)
        Çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
        Çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı Ba...
        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı Ba...
        Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli (2)
        Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli (2)
        Öğretmene saldıran suç makinesi veli tutuklandı
        Öğretmene saldıran suç makinesi veli tutuklandı