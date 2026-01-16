Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Adana'nın Feke ilçesinde yaz döneminde kuruyan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde yaz döneminde kuruyan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı.


        İlçeye 25 kilometre mesafedeki Tapan bölgesinde yer alan ve yılda 3 ay akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

        Etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlayan şelale, dağın ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 30 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken öldüren sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün ha...
        Ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken öldüren sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün ha...
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı (3)
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı (3)
        Çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
        Çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı Ba...
        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı Ba...
        Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli (2)
        Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli (2)
        Öğretmene saldıran suç makinesi veli tutuklandı
        Öğretmene saldıran suç makinesi veli tutuklandı