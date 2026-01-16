Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı

Adana'nın Feke ilçesinde yaz döneminde kuruyan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı. İlçeye 25 kilometre mesafedeki Tapan bölgesinde yer alan ve yılda 3 ay akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor. Etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlayan şelale, dağın ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık 30 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.