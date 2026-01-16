Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:46
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 27 Haziran 2025'te Onur Mahallesi'nde evinde poşete gizlediği 18,83 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 18 yaşından küçük kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak M.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

