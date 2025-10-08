Adana'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 9 kişi gözaltına alındı
Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinden uyuşturucu çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinden uyuşturucu çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 9 kişinin üzerinde bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.