Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Şüphelinin hırsızlık amacıyla pastaneye ve hediyelik eşya satışının yapıldığı iş yerine girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, iş yerlerinin ve çevresindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iki hırsızlık olayını da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Bu olaydan 17 gün sonra merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde de Şerif Ç'ye ait pastaneden cep telefonu çalındı.

