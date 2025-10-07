Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nin konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında, Hazreti Muhammed'in insanlığa getirdiği mesajların, bugün de yol gösterici olduğunu belirterek, "Gazze'deki annelerin imanı şu anda tüm dünyayı etkiliyor. Tüm Müslümanlar bu imana sahip olsa dünyanın değişmesi işten değil. Allah o imanı hepimize nasip etsin." dedi.
Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın "Aile Peygamberimizle Huzur Buldu" konulu konferansıyla devam eden programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.
