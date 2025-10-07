Adana'da şeker yüklü panelvan devrildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şeker yüklü panelvan devrildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şeker yüklü panelvan devrildi.
Kürkçüler Mahallesi D-400 Karayolu'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AZJ 730 plakalı panelvan devrildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçtaki çay şekerleri yola savruldu.
Araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.