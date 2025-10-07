Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:23
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Bahçeşehir Mahallesi'ndeki çay ocağında uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 15 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.G'nin poşete gizlediği 128,10 gram sentetik uyuşturucuyu çay ocağına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        İş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

