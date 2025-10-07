Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

