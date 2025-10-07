Adana'da ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı

Adana'da, "Adana'dan Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde ADASO'da gerçekleştirilen toplantıda, ABD'deki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verildi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, programın açılışında, son iki yılda dijital, yalın ve erişilebilir KOSGEB mottosuyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ABD ve Türkiye arasındaki yaklaşık 35 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini belirten Ercan, "Biz KOSGEB olarak ihracat yolculuğunda özellikle kapasite geliştirme ve küreselleşme destekleriyle işletmelerin yanlarındayız. İhracat yapacak işletmelerimize 20 puanlık bir kredi faiz desteği, 50 milyon liraya kadar krediye erişim imkanı da sunuyoruz." diye konuştu.

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da ABD pazarının yüksek alım gücü, gelişmiş iş kültürü ve inovasyona açık yapısıyla KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.