        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı

        Adana'da, "Adana'dan Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:07
        Adana'da ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı
        Adana'da, "Adana'dan Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" toplantısı yapıldı.

        Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde ADASO'da gerçekleştirilen toplantıda, ABD'deki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verildi.

        KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, programın açılışında, son iki yılda dijital, yalın ve erişilebilir KOSGEB mottosuyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        ABD ve Türkiye arasındaki yaklaşık 35 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini belirten Ercan, "Biz KOSGEB olarak ihracat yolculuğunda özellikle kapasite geliştirme ve küreselleşme destekleriyle işletmelerin yanlarındayız. İhracat yapacak işletmelerimize 20 puanlık bir kredi faiz desteği, 50 milyon liraya kadar krediye erişim imkanı da sunuyoruz." diye konuştu.

        ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da ABD pazarının yüksek alım gücü, gelişmiş iş kültürü ve inovasyona açık yapısıyla KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

        ATIC Yönetim Kurulu Başkanı Erden Bilginer ise amaçlarının ABD ve Türkiye arasında KOBİ'lerin ticari işbirliğini arttırmak olduğunu dile getirdi.

        ABD'nin eyaletlerinin her birinde Türkiye'deki KOSGEB benzeri kurumların olduğunu belirten Bilginer, doğru bir projeyle yaklaşıldığında hibeler, vergi muafiyetleri, yatırım avantajları, alan tahsis etmeler ve personelin maaşlarının bir kısmının ödenmesine kadar her türlü teşvik verildiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcılara, ABD'de ticaret ve yatırım, sınır ötesi e-ticarette küresel gelişmeler ve gümrük uygulamaları, ABD'ye ihracatta gümrük ve lojistik problemler ve çözüm önerileri, hibe ve teşvik konularında bilgi verildi.

        Toplantıya KOBİ'lerin yanı sıra yatırımcılar ve girişimciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

