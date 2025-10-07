Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi otel rezervasyonlarında hareketlilik arttı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da bu yıl 9. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaşması, turizmcileri ziyaretçi yoğunluğu konusunda umutlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi otel rezervasyonlarında hareketlilik arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da bu yıl 9. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaşması, turizmcileri ziyaretçi yoğunluğu konusunda umutlandırdı.

        Valilik tarafından, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

        Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek festivalde, Adana kebabı, taş kadayıf, içli köfte, şalgam ve şırdan gibi coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin de olduğu birçok yiyecek ve içecek beğeniye sunulacak.

        Yemek yarışmaları ve tadım etkinliklerinin yapılacağı festival, gastronomi tutkunlarını 9. kez kentte buluşturacak.

        Organizasyon öncesi son hazırlıklarını tamamlayan oteller, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak.

        - Otelcilerde beklenti doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması

        Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, AA muhabirine, festival öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 12 bin yataklı 142 konaklama tesisinde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

        Festival tarihinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağına inandıklarını dile getiren Zaimoğlu, ziyaretçilerin kentin ünlü lezzetlerini tatmanın yanı sıra tarihi yerlerini de görme imkanı bulacağını anlattı.

        Zaimoğlu, festivalin katkısının çok yönlü olduğunu belirterek, "Festival yıl boyunca restoran, otel ve alışveriş merkezleri ile Adana ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gastronomi anlamında Türkiye'de yapılan en güzel festivallerden biridir. Adana'nın 500'ün üzerinde yemeği ve önemli gastronomi değeri vardır. İnsanları sadece yemek yemeye değil Adana'nın güzelliğini, havasını ve enerjisini solumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Misafirlerimizin bir an önce rezervasyonlarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz"

        Yüreğir ilçesindeki bir otelin ticari direktörü Derya Duman da 295 oda ve 550 yatak kapasitesiyle misafirlere hizmet verdiklerini söyledi.

        Festivale sayılı gün kala rezervasyonların hareketlendiğini dile getiren Duman, şöyle konuştu:

        "Geçen hafta itibarıyla rezervasyon almaya başladık ve şu anda yüzde 70 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Yaklaşan tarihle bu oran daha da artıyor. Hedefimiz, festival döneminde yüzde 100 doluluğa ulaşmak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Festivalin önceki yıllarda olduğu gibi yoğun geçmesini bekliyoruz. Henüz rezervasyon yaptırmayan misafirlerimizin bir an önce rezervasyonlarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz çünkü otellerdeki doluluk oranına bağlı olarak fiyatlarda değişiklikler yaşanabiliyor."

        - Esnaf ve vatandaşlar da heyecanlı

        Kebapçı Hüseyin Ensar da organizasyonu heyecanla beklediklerini vurgulayarak, "Festival boyunca Adana'yı yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Şehrin ekonomik anlamda kalkınmasına fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Festivale katılacak ziyaretçilerden Ezgi Bulut ise önceki yıllarda etkinliklerin renkli geçtiğini belirterek, "Uluslararası şeflerle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu bizim için güzel bir olanak. Bu eğlenceli festivale herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor
        Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını, rahatsız ettiği için öldürmüş
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını, rahatsız ettiği için öldürmüş
        Adanalı galerici 'Eşref Tek' otomobil videolarıyla sosyal medyada gündem ol...
        Adanalı galerici 'Eşref Tek' otomobil videolarıyla sosyal medyada gündem ol...
        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakaland...
        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakaland...
        Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
        Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
        Adana'da eşinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 4 ay hap...
        Adana'da eşinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 4 ay hap...