        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Bilek güreşindeki uluslararası başarılarının ardından başladığı para atletizmde de madalyalar kazanan milli sporcu Fatih Kamuz, 6 ay önce yakalandığı kanseri yenip şampiyonalarda mücadele etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:24
        Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor
        Bilek güreşinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra dörder kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 27 yaşındaki bedensel engelli sporcu Fatih, 5 yıl önce para atletizme başladı.

        Türkiye şampiyonalarında 100, 200 ve 400 metre yarışlarındaki birincilikleriyle 9 altın madalya kazanan Fatih, yaklaşık 6 ay önce katıldığı Para Atletizm Milli Takımı'nın kampında kasığında ağrı hissetti. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu testis kanseri teşhisi konulan Fatih, spora ara vermek zorunda kaldı.

        Fatih, bir özel hastanede gördüğü kemoterapi tedavizinin ardından ilk test sonucunun temiz çıkması üzerine Adana'da doktor kontrolünde yeniden antrenmanlara başladı.

        Tedavisi süren milli para atletizmci, kanseri tamamen yenip şampiyonalarda mücadele etmek istiyor.

        - "Sporla bağımı koparmamaya çalışıyordum"

        Fatih Kamuz, AA muhabirine, zorlu tedavi sürecinde kendini tekrar piste dönme hayaliyle motive ettiğini söyledi.

        Spordan uzak kaldığını dile getiren Kamuz, "Bu süreçte sporla bağımı koparmamaya çalışıyordum ama maalesef enerjim buna el vermediği için sadece hayal kuruyordum. Kemoterapi bittikten ve tedaviye yanıt verdiğimi öğrendikten sonra doktorumun da kontrolüyle hafif düzeyde antrenmanlara başladım." diye konuştu.

        Fatih, kansere yakalanmadan önce haftada 6 gün idman yaptığını belirterek, "Şimdi yavaş yavaş adapte oluyorum. Yaklaşık 1 saat antrenman yapıyorum. Kendimi çok yormamam gerekiyor." dedi.

        Hem engeli hem de hastalığıyla mücadele ettiğini vurgulayan Fatih, "Kanseri yenmeden önce bir hedefim vardı ve bu hiç değişmedi. Hedefim bu süreci atlattıktan sonra önümüzdeki ilk uluslararası müsabakaya katılıp en güzel dereceyi elde etmek. En büyük hayalim ise olimpiyat şampiyonu olmak." ifadesini kullandı.

        Milli takım antrenörü Nuray Sev de Fatih'in tekrar antrenmanlara başlamasının sevincini yaşadıkları kaydetti.

        Doktor kontrolünde çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Sev, performansını yükseltmek için planlamalar yapacakları sporcusunun eski formuna kavuşması için zamana ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Periyodik takiplerimiz ve kontrollerimiz devam edecek"

        Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Yavuz da Fatih'in sporcu olmasının tedaviyi olumlu etkilediğini belirterek, "Fatih'e 'Tam şifa kazandı.' dememiz için tedavinin bitiminin üzerinden hastalığını tekrarlamadan 5 yıl geçirmesi gerekiyor. Eskisi gibi çalışmalarını yapabilir, hiçbir engeli yok. Sağlık durumunun iyiye gitme ve tam şifa müjdesini verme olasılığı çok yüksek. Periyodik takiplerimiz ve kontrollerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

