        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir gencin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir gencin yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:23
        İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 14 Şubat'ta bir kafede, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan B. Özkan (17) ile E.A. (17) ve Ç.U. (17) arasında tartışma çıktı.

        Kafeteryanın dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B. Özkan, karın ve bacak kısmından bıçakla yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan B. Özkan, tedavisinin ardından 21 Şubat'ta taburcu edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan E.A. ve Ç.U. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kavga kafenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        B. Özkan'ın avukatı ve babası Vedat Özkan, gazetecilere, kavgaya karışan E.A. ve Ç.U'nun yanı sıra diğer kişilerin de yakalanmasını, ayrıca bu kişilerin yaralama yerine adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını beklediklerini söyledi.

