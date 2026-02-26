Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:04
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste 270 bin sigara paketi, 56 bin mükerrer bandrol, 430 bandrol sökücü sprey ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçiren ekipler, şüpheli K.U'yu da gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

