Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Sarıçam Kaymakamlığı ve Sarıçam Belediyesi işbirliğinde bu ay 10 kaçak yapının daha yıkıldığı bildirilen paylaşımda, 2025'ten bu yana yıkılan yapı sayısının 84'e ulaştığı kaydedildi.

        Paylaşımda, Seyhan Baraj Gölü çevresinde imar kirliliğine neden olan yapıların tamamının tespit edildiği ve planlı yıkımların devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"

        Benzer Haberler

        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 4 sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 4 sanık hakkında dava açıldı
        Sular altında kalan bahçesine kayıkla ulaştı
        Sular altında kalan bahçesine kayıkla ulaştı
        Adana'da sel suları tarım arazilerini sular altında bıraktı Sular altında k...
        Adana'da sel suları tarım arazilerini sular altında bıraktı Sular altında k...
        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin davada...
        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin davada...
        Atlara bağladığı sabanlarla yabani otları temizledi; tepkilere yol açtı
        Atlara bağladığı sabanlarla yabani otları temizledi; tepkilere yol açtı
        Kozan'da ustaların Ramazan ayında pide mesaisi Kozan Belediyesi askıda pide...
        Kozan'da ustaların Ramazan ayında pide mesaisi Kozan Belediyesi askıda pide...