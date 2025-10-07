Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavının yapılacağı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nin önünde önlem aldı.
Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden ekipler, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.
Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.
Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
