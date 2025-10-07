Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:25
        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
        Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavının yapılacağı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nin önünde önlem aldı.

        Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden ekipler, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.

        Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.

        Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

