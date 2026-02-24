Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da taşkın riskine karşı 600 milyon liralık yatırım süreci sürüyor

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kent genelinde taşkın riskini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 milyon liralık yatırım sürecinin devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Dağlı, yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde yaşanan taşkınların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

        Çalışmaların Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda etap etap hayata geçirileceğini bildiren Dağlı, "Bizim için öncelik hemşehrilerimizin güvenliği. Risk oluşmadan tedbir almak, afet yaşanmadan önlem almak anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Dağlı, projeler kapsamında Kozan ilçesindeki Kilgen, Tabak ve Deliçay derelerinde çalışmalar yapılacağını ve Kozan Küçük Sanayi Sitesi mücavir alanından geçen derede de betonarme kanal imalatı gerçekleştirileceğini belirtti.


        Adana genelinde taşkın kontrol yapıları, taşıt ve yaya köprüleri, menfezler, üst havza tedbirleri ve güvenlik korkuluklarının da projeye dahil edileceğini ifade eden Dağlı, yaklaşık 600 milyon lira keşif bedeline sahip Adana Kozan Kilgen Deresi işinin ihalesinin 20 Şubat 2025'te gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        İhale sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağını ve bütçe imkanları doğrultusunda yapım çalışmalarının başlayacağını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

        "Adana'mızın her köşesinde dere yataklarını güvenli hale getiriyor, sanayi bölgelerimizi ve yerleşim alanlarımızı koruma altına alıyoruz. Bu yatırımlar sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alıyor. 600 milyon liralık bu önemli projeyi en kısa sürede yapım aşamasına geçirerek hemşehrilerimizin huzurunu kalıcı hale getireceğiz."

