Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Tarihi kiliseye taşınan kütüphane 16 ayda 65 binden fazla kitapseveri ağırladı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da binasının depremde hasar görmesi nedeniyle 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan İl Halk Kütüphanesi, tarihi atmosferinin etkisiyle 16 ayda 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi kiliseye taşınan kütüphane 16 ayda 65 binden fazla kitapseveri ağırladı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da binasının depremde hasar görmesi nedeniyle 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan İl Halk Kütüphanesi, tarihi atmosferinin etkisiyle 16 ayda 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        İl Halk Kütüphanesi'nin merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

        Aktif 37 bin 375 üyesi bulunan kütüphanenin, "Kuruköprü Kilisesi" olarak da bilinen Aya Nikola Kilisesi'ne taşınmasına karar verildi.

        Osmanlı döneminde Rumlar tarafından 1845 yılında yaptırılan, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucunda cemaatinin ayrılmasıyla boş kaldıktan sonra Adana Arkeoloji Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, müze deposu ve Kuruköprü Kilisesi Anıt Müzesi olarak kullanılan kilise, bu kez kitaplarla donatıldı.

        Yeni yerinde kapılarını 20 Ekim 2024'te açan İl Halk Kütüphanesi, tarihi atmosferinin etkisiyle 16 ayda 65 binden fazla okuyucuyu ağırladı.

        Kurüköprü Mahallesi'ndeki tarihi binada hizmet veren kütüphane, pazar günleri hariç 08.30-18.30 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

        - 70 bine yakın kitap var

        Adana İl Halk Kütüphanesi Müdürü Doğan Şen, AA muhabirine, kitapseverlerin tarihle iç içe bir deneyim yaşadığını söyledi.

        Kütüphanede 70 bine yakın kitap ve 25 süreli yayının bulunduğunu belirten Şen, "Burası çok güzel bir halk kütüphanesi oldu. Buraya gelenler, tarihi mekandaki materyalden faydalanıp araştırmalarını yaparak güzel vakit geçiriyor. Mekan olarak çok güzel bir yer olduğu için vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Bu da bizi memnun ediyor. Adana'mız için güzel oldu." dedi.

        Şen, kütüphanede yazar-okur buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlendiğini anlattı.

        - "Tarihi ambiyansı huzurlu hissettiriyor"

        Ziyaretçilerden Hatice Ateş, tarihi bir yapıda ders çalışmanın kendisini daha iyi motive ettiğini dile getirdi.

        Arkadaşlarıyla sık sık kütüphaneye geldiğini söyleyen Ateş, "Buranın tarihi ambiyansı huzurlu hissettiriyor, daha iyi odaklanıp ders çalışabiliyorum. Bu tarihi yapı içerisinde ders çalışıyor olmak çok güzel." diye konuştu.

        Öğretmen Figen Karataş da kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, "Öğrencilerimiz için çok faydalı bir yer. Tarihi yapı içerisinde daha odaklı ve verimli çalışabildikleri bir mekan. Taş bina olması ve yapısı nedeniyle çok güzel. Küçük molalarda bile öğrencilerin motivasyonlarını sağlayabilecek güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

        Muhammet Şimşek ise kütüphanenin atmosferinin çok güzel olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Doğru: "Çiftçimizin üretimde...
        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Doğru: "Çiftçimizin üretimde...
        Kepme: "Her çocuk bir liderdir"
        Kepme: "Her çocuk bir liderdir"
        Ramazan davulcusundan hem geleneksel hem teknolojik yöntem
        Ramazan davulcusundan hem geleneksel hem teknolojik yöntem
        Belediyede çalışan işçi maaşının nafakaya kesildiğini sandı, gerçek bambaşk...
        Belediyede çalışan işçi maaşının nafakaya kesildiğini sandı, gerçek bambaşk...
        Adana'da 1515 kaçak oyuncak ele geçirildi
        Adana'da 1515 kaçak oyuncak ele geçirildi
        Trafikte 'yol verme' tartışması; 18 yaşındaki Muhammed'i öldürdü
        Trafikte 'yol verme' tartışması; 18 yaşındaki Muhammed'i öldürdü