Adana'da 1515 kaçak oyuncak ele geçirildi

Adana'da 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü merkez Seyhan ilçesinde durdurdu. Ekipler, otobüsün bagajında yaptıkları aramada 6 çuvalda 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

