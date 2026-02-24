Canlı
Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda 19 Şubat'ta motosikletli iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Habbu (18) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Habbu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Yiğit Ö. (20), Mert Ş. (20) ve A.C.T'yi (17) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

