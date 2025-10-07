Adana'da eşinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 4 ay hapis

Müşteki H.A'nın avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Savcı ayrıca, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müştekinin cep telefonunu sanığın üzerinde ele geçirdiklerini bildirerek, F.A'nın "silahla konutta yağma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Tartışmada F.A'nın bıçakla H.A'nın üzerine yürüdüğünü ve elindeki cep telefonunu zorla aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.