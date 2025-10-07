Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:16
        Adana İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

        İstasyon Meydan'ında başlayan yürüyüş Atatürk Parkı'nda sona erdi.

        Yürüyüşün ardından düzenlenen "Erken Teşhis Elimizde" temalı el baskısı etkinliğinde katılımcılar, ellerini pembe boyaya batırarak oluşturdukları baskılarla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 2024'te 80 bin 118 kişiye meme kanseri taraması yapıldığını ifade etti.

        Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sağlık personeli, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

