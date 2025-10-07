Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

AFİDAP'tan Küresel Sumud Filosu'na destek

        AFİDAP'tan Küresel Sumud Filosu'na destek

        Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:08
        AFİDAP'tan Küresel Sumud Filosu'na destek
        Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        AFİDAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının onurlu ve haklı mücadelesine destek verildiği bildirildi.

        Zulme, işgale, insanlık dışı ambargolara ve İsrail'e karşı Gazze ile Küresel Sumud Filosu'nun yanında olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da ve dünyanın her yerinde Filistin halkı, Sumud ruhuyla yani sabırla, dirençle ve onurla var olma mücadelesini sürdürüyor. Bu duruş sadece Filistinlilerin değil, insanlığın ortak vicdanının direnişidir. Sumud, toprağa kök salmak, umudu yaşatmak, inancı diri tutmaktır. Bizler inanıyoruz ki Gazze'nin enkazı altından yükselen her ses, dünyanın dört bir yanında yankılanan bir vicdan çağrısıdır."

        Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerinin de önemli olduğu ifade edildi.

        Filistin halkının yanında olmaya ve dayanışma eylemlerini sürdürmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Filistin'e giden her gemi, insanlığın umudunu taşıyor. Ambargoları aşan, duvarları yıkan, yürekleri birleştiren bu filonun her gönüllüsü, Sumud'un evrensel temsilcisidir. Katil İsrail'i durdurun, Gazze’yi açın, insanlığı kuşatmayın. Adalet yerini bulsun, çocuklar yaşasın, Filistin özgür olsun. Zulüm değil, umut yayılsın bu topraklardan. Çünkü biz biliyoruz ki Filistin, Gazze, Sumud bir direniştir, bin diriliştir. Filistin davası ve Gazze mücadelesi onurumuzdur."

