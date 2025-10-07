Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı ile ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben görev alanımdaki tüm vazifelerimi eksiksiz yerine getirdim. Beton ve demir dayanıksızlığının benim görev alanımla bir ilgisi yoktur. Biz yapı ruhsatını verdikten sonra bunu müteahhit yapar. Sonrasında da belediyenin inşaat kontrol şubesi bu hususu denetler. Benim bu konuyla ilgili herhangi bir yükümlülüğüm yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Koçoğlu ise savunmasında, belediyede o dönem imar müdür yardımcısı olarak çalıştığını öne sürerek, "Benim görevim eksik evrakların giderilmesi ve alt birimlerde denetim yapan elemanların onayını işleme koymaktı. Ben bizzat inşaatların başına giderek kusur denetimi yapmadım. Böyle bir görevim yoktur. Alt birimdekiler bu konuda uygunluk raporu verirlerdi. Dava dosyasına gelen raporlardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.