Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı ile ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı ile ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Diğer tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben görev alanımdaki tüm vazifelerimi eksiksiz yerine getirdim. Beton ve demir dayanıksızlığının benim görev alanımla bir ilgisi yoktur. Biz yapı ruhsatını verdikten sonra bunu müteahhit yapar. Sonrasında da belediyenin inşaat kontrol şubesi bu hususu denetler. Benim bu konuyla ilgili herhangi bir yükümlülüğüm yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık Koçoğlu ise savunmasında, belediyede o dönem imar müdür yardımcısı olarak çalıştığını öne sürerek, "Benim görevim eksik evrakların giderilmesi ve alt birimlerde denetim yapan elemanların onayını işleme koymaktı. Ben bizzat inşaatların başına giderek kusur denetimi yapmadım. Böyle bir görevim yoktur. Alt birimdekiler bu konuda uygunluk raporu verirlerdi. Dava dosyasına gelen raporlardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanık Çubukçu da binanın yıkılmasında bir kusurunun bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Özgür Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmiş ve dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu hakkında da savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak

        Benzer Haberler

        Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        AFİDAP'tan Küresel Sumud Filosu'na destek
        AFİDAP'tan Küresel Sumud Filosu'na destek
        Adana'da şeker yüklü panelvan devrildi
        Adana'da şeker yüklü panelvan devrildi
        Adana'da sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da yangın nedeniyle çöken evdeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Adana'da yangın nedeniyle çöken evdeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyon ziyaretçi bekleniyor
        Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyon ziyaretçi bekleniyor