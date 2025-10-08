Adana'da 1166 sahte plaka ele geçirildi

KOM ekiplerinin adreslerde arama yapması, sahte plakalar ile bunların basımında kullanılan malzemeleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Adreslerde 1166 sahte plaka ve mühür, karekod basım cihazı, plaka presleme ve boyama makinesi ile 600 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki ikamette sahte plaka basıldığını belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.