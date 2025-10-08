Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, taşınabilir şarj aleti içine gizlediği sentetik uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:02
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, taşınabilir şarj aleti içine gizlediği sentetik uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.C.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Temmuz 2024'te Kuruköprü Mahallesi'nde polislerce durumundan şüphelenilerek durdurulan M.C.K'nin pantolonunun cebinde, elektronik terazi ile taşınabilir şarj aleti içine gizlenmiş halde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak, M.C.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık M.C.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

