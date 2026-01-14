Adana'da bir kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması kamerada

Adana'nın Çukurova Belediyesi sınırlarında köpeğiyle yürüyen kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yurt Mahallesi'nde köpeğiyle gezen S.Y. ve köpeğine yürüyüş yaparken sahipsiz 2 köpek saldırdı. Diğer köpeklerin saldırmak istediği köpeğini de kucağına alıp kaçmaya çalışan S.Y, bölgedekilerin yardımıyla saldırıdan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

