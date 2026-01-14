Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması kamerada

        Adana'nın Çukurova Belediyesi sınırlarında köpeğiyle yürüyen kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:04
        Yurt Mahallesi'nde köpeğiyle gezen S.Y. ve köpeğine yürüyüş yaparken sahipsiz 2 köpek saldırdı.

        Diğer köpeklerin saldırmak istediği köpeğini de kucağına alıp kaçmaya çalışan S.Y, bölgedekilerin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.

        Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

