        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti

        Adana'da emekli doktor Emin Zümrütdal, meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmak için ürettiği ultraviyole c ışınlarıyla çalışan taşınabilir dezenfeksiyon kabinini, veteriner klinikleri ve gıda işletmelerinde de kullanılabilir hale getirdi.

        Giriş: 14.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:59
        Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti
        Adana'da emekli doktor Emin Zümrütdal, meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmak için ürettiği ultraviyole c ışınlarıyla çalışan taşınabilir dezenfeksiyon kabinini, veteriner klinikleri ve gıda işletmelerinde de kullanılabilir hale getirdi.

        Genel cerrahi uzmanlığı görevinden 2021'de emekli olan 58 yaşındaki Zümrütdal, meslek hayatında edindiği tecrübeleri bilimsel çalışmalara dökmek için aynı yıl Çukurova Teknokent'te firma kurdu.

        Zararlı mikroorganizmalara karşı araştırmalar yapan Zümrütdal, yaklaşık 3 yıl süren AR-GE çalışmasının ardından ultraviyole c (UVC) ışınlarıyla çalışan dezenfeksiyon cihazı üretti.

        Meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmayı amaçladığı cihazın kullanım alanını genişletmek isteyen Zümrütdal, UVC ışınlarının göze ve cilde zarar verebileceğini dikkate alarak cihazı taşınabilir kabine yerleştirdi.

        Tıbbi ekipmanların yüzeyindeki zararlı mikroorganizmaların 7-8 dakikada yok edilmesini sağlayan kabin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) laboratuvarında ışık ve sızdırmazlık testinden geçti, 2024'te de Türk Patent ve Marka Kurumundan "Faydalı Model Belgesi" aldı.

        Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknokent işbirliğinde bir fabrikada ÜR-GE çalışmalarına başlanan kabinin, istenilen ebatta üretimi yapılabiliyor.

        Kabin, hastanelerin yanı sıra veteriner klinikleri ve gıda işletmelerinde de ekipmanların dezenfeksiyonunu sağlayabiliyor.

        - "Kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koyduk"

        Emin Zümrütdal, AA muhabirine, zararlı mikroorganizmalardan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla cihazı ürettiğini söyledi.

        UVC'nin uzun yıllardır dezenfeksiyon amacıyla kullanıldığını dile getiren Zümrütdal, "Geliştirdiğimiz ürünün farkı, belirli alanda enerji birikimi yaparak genetik materyali bozması. Bunu yaparken de etraftaki personele zarar vermemesi için önlemlerimizi aldık ve kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koyduk." dedi.

        Zümrütdal, cihazın üzerinde sensörlerin çalıştığını gösteren ve zamanlayıcı olan ekran yer aldığını anlattı.

        Cihazın birçok kullanım alanı olduğunu anlatan Zümrütdal, şöyle konuştu:

        "Cihazı hasta yatakları, kuvöz ve hastane malzemelerinin yüzey dezenfeksiyonunun yapılması amacıyla dizayn etmiştik ancak zamanla veteriner klinikleri gibi birçok kullanım yerinin olduğunu gördük. Et ve balık kurumlarındaki kesim tezgahları başta olmak üzere birçok gıda işletmelerinde de kullanılabilir."

        Zümrütdal, cihazın dezenfeksiyon yaparken kimyasal kullanımını da ortadan kaldırdığını vurgulayarak, "Cihaz sadece UVC ışınlarından faydalanıyor. Bizden sonra yaşayacak olan tüm canlılara temiz dünya bırakabilmek için kimyasallardan arındırılmış çalışmalara çok değer veriyoruz." diye konuştu.

        Fabrikanın sahibi Ege Baş da cihazın ÜR-GE çalışmlarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu cihaz bilgi, bilim ve sanayi işbirliğiyle ortaya çıkmış bir ürün. Ürünün katma değerli olması ve inovasyon tarafının olması sanayi açısından değerliydi. Bu proje bilimle sanayiyi birleştiren önemli bir ürün olarak ortaya çıktı." dedi.

        Fabrika müdürü Caner Terici ise cihazın sızdırmazlığını sağlamak için poliüretan boya kullandıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Ürettiğimiz kabin, içerisinde UVC ışıkları bulunduran bir ürün. Bu ışıkların göze ve cilde belirli zararları var. Biz de bu ışıkları kabin içerisine hapsettik. Hem istenilen dezenfeksiyonun amacına ulaşması hem de kabinin çalışmasını sağlayan kişiler için risk ortamı oluşmaması için bu ışığı kontrol altında tutuyoruz. Poliüretan boya malzemesi kullanarak ışığın dışarı sızmasını engellemeye çalıştık. Bu da belirli testlerle onaylandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

