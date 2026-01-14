Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren aile anısına Adana'da konser düzenlendi

        Bolu'da geçen yıl bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Duygu ve Mert Doğan ile kızları Doğa ve Mavi anısına Adana'da konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:04
        Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren aile anısına Adana'da konser düzenlendi
        Bolu'da geçen yıl bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Duygu ve Mert Doğan ile kızları Doğa ve Mavi anısına Adana'da konser verildi.

        Türk Eğitim Vakfınca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen konserde, ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan orkestra, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren Duygu ve Mert Doğan ile kızları Doğa ve Mavi'nin anısına sahne aldı.

        "Geleceğe ve Gençlere Bir Umut" temalı konserde klasik Batı müziği eserleri seslendirildi.

        Baba Uğurtan Doğan, gazetecilere, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        Bu süreci daha çok yargı mücadelesiyle geçirdiklerini anlatan Doğan, "78 canımızın yakınlarıyla 'Başka Canımız Yok' platformunu oluşturduk. Bu grup aile gibi oldu. Bir yıldan bu yana bu ailemizle çeşitli etkinliklerle anma programları düzenliyoruz. Bugün Doğa, Mert, Duygu ve Mavi'nin anısına bir konser düzenleyelim ve bu konserle hem çocuklarımızı analım hem de eğitime katkı sürecimize devam edelim istedik." diye konuştu.

        Anne Ersin Doğan da her fırsatta çeşitli anma programları düzenlediklerini belirterek, "Topluma, doğaya dokunan, hayata can veren şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın anısına eğitime ışık tutmaya, onların boşluklarını bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Çok zor ve hep zor olacağını bildiğimiz bir süreç yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programda Doğan ailesinin yakınları ve arkadaşları da yer aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

