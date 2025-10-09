Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 4 kilo 267 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:09
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 4 kilo 267 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler evde yaptıkları aramada, 4 kilo 267 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu, yabancı uyruklu zanlılar M.M. (26), M.A. (28) ve M.H.'yi (49) gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, narkotik ekiplerinin operasyon düzenledikleri evde uyuşturucunun bir kısmını odada, bir kısmını da bahçeye poşetle atılmış halde bulması polis kamerasınca kaydedildi.

