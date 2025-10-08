Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 23:40 Güncelleme: 08.10.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Gülbahçesi Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobiline çakar takıp mahallede üst araması yaptı, çocuğa tabancayla ateş...
        Otomobiline çakar takıp mahallede üst araması yaptı, çocuğa tabancayla ateş...
        Beyzbol sopasıyla döven dayısı serbest bırakıldı; 'Can güvenliğim kalmadı'
        Beyzbol sopasıyla döven dayısı serbest bırakıldı; 'Can güvenliğim kalmadı'
        Adana'da, alacak kavgası kamerada (2)
        Adana'da, alacak kavgası kamerada (2)