        Adana Haberleri

        Adana'da bir firmayı dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da bir firmanın sahte evraklarla dolandırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:52
        Adana'da bir firmayı dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir firmanın sahte evraklarla dolandırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir giyim firmasının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

        KOM ekipleri, yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda firmayı sahte evraklarla dolandırdığı ileri sürülen 3 zanlının kimliğini tespit etti.

        Ekipler, iş yerinin muhasebecisi S.G. ve onunla işbirliği yaptıkları belirlenen T.G. ile B.G'yi operasyonla yakaladı.

        İşlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

