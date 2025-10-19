Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şarkıcı Zeynep Dizdar Adana'da konser verdi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Zeynep Dizdar konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 01:23 Güncelleme: 19.10.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Zeynep Dizdar Adana'da konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Zeynep Dizdar konser verdi.

        Saimbeyli Belediyesince Pazaryeri Meydanı'nda organize edilen konserde Dizdar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dizdar'a hayranları da şarkılarına eşlik etti.

        Etkinlikte, kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi, yerel sanatçılar da sahne aldı.

        Konserin sonunda Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Zeynep Dizdar'a yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Adana Demirspor - Sakaryaspor: 0-6
        Adana Demirspor - Sakaryaspor: 0-6
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        Yeşilay sayesinde bağımlılıktan kurtulan bireyler el sanatları kursunda hob...
        Yeşilay sayesinde bağımlılıktan kurtulan bireyler el sanatları kursunda hob...
        Türkiye şampiyonu milli atlet Cemile Duran, İtalya'da altın madalya hedefiy...
        Türkiye şampiyonu milli atlet Cemile Duran, İtalya'da altın madalya hedefiy...