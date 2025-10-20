Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tekerlekli sandalyesinden Adana'nın renklerini fotoğraflıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:02
        Tekerlekli sandalyesinden Adana'nın renklerini fotoğraflıyor
        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybeden fotoğraf tutkunu Fırat Cemil Ayalp, tekerlekli sandalyesiyle dolaştığı Adana'da sokakları, tarihi yerleri ve binaları objektifiyle ölümsüzleştiriyor.

        Seyhan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ayalp, 21 Eylül 2010'da eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'na motosikletiyle giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Ayalp, kaza nedeniyle bacaklarından sakatlanmasına rağmen eğitimini sürdürüp 2015'te Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nden mezun oldu.

        Eğitiminin ardından hobi edindiği fotoğrafçılıkta zamanla kendini geliştiren Ayalp, her sabah tekerlekli sandalyesiyle sokakların yolunu tutuyor.

        Ayalp, fotoğraf makinesiyle Seyhan Baraj Gölü'nde gün doğumunu kadrajına aldığı gezisini, Sabancı Merkez Camisi, Taş Köprü ve Büyük Saat Kulesi gibi tarihi yerleri objektifine yansıtarak sürdürüyor.

        Fotoğrafçılığı hayatının merkezine koyan ve psikolojik olarak yaşadığı zorlukları fotoğraf tutkusuyla aşan Ayalp, Türkiye ve yurt dışında tanınan bir sanatçı olmak istiyor.

        - "Fotoğraf çekmeme hiçbir şey engel değil"

        Fırat Cemil Ayalp, AA muhabirine, üniversite eğitiminin henüz ikinci gününde geçirdiği kaza nedeniyle 1 yıl tedavi gördüğünü söyledi.

        Aldığı kurslar sayesinde fotoğrafçılıkta ilerlediğini belirten Ayalp, "Fotoğraf çekmekle hayat buldum. Güzel şeyleri fotoğraflamayı seviyorum, benim için bir yaşam tarzı. Günün her saati fotoğraf çekmek çok güzel. Fotoğraf benim için bir aşk." dedi.

        Ayalp, katıldığı fotoğraf yarışmalarında dereceye giren birçok eserinin sergilendiğini anlattı.

        Yürüme güçlüğüne rağmen makinesini yanından ayırmadığını vurgulayan Ayalp, şöyle konuştu:

        "Fotoğraf çekmeme hiçbir şey engel değil. Bütün engellere rağmen hayat güzel. Genellikle Adana'nın tarihi yerlerinde fotoğraf çekiyorum. Merkez Camisi, Ulu Cami, Taş Köprü ve Büyük Saat Kulesi civarında geziyorum. Fotoğraf çekerken genellikle 2-3 kilometrelik mesafe katediyorum. Fotoğraf çekmek bambaşka bir duygu, anlatılmaz. Tarihe tanıklık ediyorum. Çektiğim fotoğraflarla tarihe bir belge bırakmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

