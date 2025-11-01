Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 00:30 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 884 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri destek verdi.

        Uygulama kapsamında 16 bin 497 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı, 6 bin 422 araç kontrol edildi.

        Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 181 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı, çalıntı bir motosiklet ele geçirildi ve 8 araç trafikten men edildi. 202 araç sürücüsüne, 1 milyon 368 bin 701 lira ceza uygulandı.

        77 iş yerini denetleyen ekipler, eksiklikleri bulunan 17 işletmeye ceza kesti.

        Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye de 16 bin 872 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da bir ev yandı
        Adana'da bir ev yandı
        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi
        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi