Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa dava

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesine ilişkin tutuklanan Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Emrah K'nin, ağabeyinin 5 Eylül 2023'te Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir metruk evde silahla öldürüldüğü olaya karıştığı gerekçesiyle Şimşek'e husumet beslediği anlatıldı.

Maktulün bulunduğu Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önüne giden sanıklardan Adnan A'nın, Şimşek'e ruhsatsız tabancayla iki el ateş açtığı fakat isabet ettiremediği, daha sonra sanıkların otomobille kovaladıkları Şimşek'i sokakta yakalayıp tabancayla öldürdükleri iddianamede yer aldı.