        Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa dava

        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:08
        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa dava
        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesine ilişkin tutuklanan Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Emrah K'nin, ağabeyinin 5 Eylül 2023'te Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir metruk evde silahla öldürüldüğü olaya karıştığı gerekçesiyle Şimşek'e husumet beslediği anlatıldı.

        Maktulün bulunduğu Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önüne giden sanıklardan Adnan A'nın, Şimşek'e ruhsatsız tabancayla iki el ateş açtığı fakat isabet ettiremediği, daha sonra sanıkların otomobille kovaladıkları Şimşek'i sokakta yakalayıp tabancayla öldürdükleri iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Emrah K. ve Adnan A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

