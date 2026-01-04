Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 zanlının bir iş yerinin camına kaldırım taşı atarak zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 zanlının bir iş yerinin camına kaldırım taşı atarak zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan Burcu Uğur, 1 Ocak'ta iş yerine gittiğinde camların zarar gördüğünü fark etti.

        Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Uğur, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen 2 zanlının gece saatlerinde iş yerinin camlarına kaldırım taşı atıp kaçtığını gördü.

        Polis merkezine giden Uğur'un şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Burcu Uğur, gazetecilere, iş yeri sahibiyle tavanın su alması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

        Saldırının bu nedenle gerçekleştirildiğini savunan Uğur, şöyle konuştu:

        "Tesadüfen sabah iş yerimize geldiğimizde camın kırıldığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde şüphelilerin iş yeri sahibinin evinden çıktığını gördük. Araçla dükkanın önüne gelip kendi aralarında konuşuyorlar. Sonrasında gidip tekrar geri geliyorlar. Taşları cama fırlatıp kaçıyorlar ve yine eve giriyorlar. Bugün taş atan, yarın silah da sıkabilir. Emniyete bildirdik. Yasal tüm haklarımızı kullanacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Düğün organizatörü kız kardeşlerin iş yerine kaldırım taşıyla saldırdılar
        Düğün organizatörü kız kardeşlerin iş yerine kaldırım taşıyla saldırdılar
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        ADASO Başkanı Kıvanç: "2025 yılında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat ger...
        ADASO Başkanı Kıvanç: "2025 yılında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat ger...
        Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili: "11. kez Adana'da yetkili sen...
        Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili: "11. kez Adana'da yetkili sen...
        Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
        Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti