        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:56
        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Taşkaya (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yılankale mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen tıra arkadan çarptı.

        Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücü Taşkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

